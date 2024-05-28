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Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan aramada, 26 adet yeşil reçeteye tabi hap ve 5,81 gram tütünle karışık esrar bulundu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçemiz genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında sürdürdükleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda elde edilen bilgiler doğrultusunda Kuştur Uygulama Noktası'nda kontrollü olarak durdurulan bir araçta arama gerçekleştirildi. Araçta yapılan detaylı aramalar neticesinde 26 adet yeşil reçeteye tabi hap, 5,81 gram tütünle karışık esrar maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan C.Z. isimli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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