Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarda bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan (torbacı) şahsa yönelik çalışma başlatıldı. Güzelçamlı Mahallesi'nde 1 şüpheli şahsın yapılan üst aramasında, 12 gram metamfetamin, 53 gram kubar esrar, 80 adet zıvanalı sarım kağıdı, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN