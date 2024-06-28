Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde alış-verişi esnasında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmazken, gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren Kuşadası narkotik ekipleri H.M.E. ile M.B.Ü. isimli şüphelileri uyuşturucu madde alış-veriş esnada suçüstü yakalandı. M.B.Ü. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 2 parça halinde 5,60 gram uyuşturucu esrar maddesi, diğer şüpheli H.M.E. isimli şahsın aracında yapılan aramada suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 800 TL para ve 2 parça halinde 5,28 gram esrar maddesi, ikametinde yapılan aramalarda ise 1 adet hassas terazi, 18,5 gram gelen uyuşturucu esrar maddesi ve 1 kök dişi hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.B.Ü. ifade sonrası serbest bırakılırken, H.M.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN