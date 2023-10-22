Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, esrar ve para ele geçirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kuşadası Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen bir eve operasyon düzenledi.

Evde ve evdeki şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 822 gram sentetik uyuşturucu, 7,5 gram tütünle karışık esrar, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 21 bin 400 Türk Lirası, 10 avro, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Z.B, A.G, B.S, ve T.S. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.B. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı, diğer zanlılar ise serbest bırakıldı.