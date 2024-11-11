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Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen bir kişi, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakalandı. Üstünde 33.90 gram metamfetamin ve 2.15 gram esrar ile gözaltına alınan M.D., adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, yapılan takibin ardından yaptığı operasyonla 1 kişiyi yakaladı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik sürdürdüğü operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığına dair gelen ihbarlar doğrultusunda bölgeyi fiziki takibe aldı. Yapılan takip sonucunda M.D. isimli şahıs, mahalledeki ara sokaklarda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli M.D.'nin üst aramasında 3 parça halinde 33.90 gram metamfetamin ve 2.15 gram esrar maddesi ele geçirildi. Emniyet ekipleri, uyuşturucu maddelere el koyarak şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelede çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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