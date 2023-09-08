Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 200 Gram Esrar Ele Geçirildi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.
Bir istihbaratı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Merkez Sokak'ta şüpheli R.E'yi durdurdu.
Çantasında 1 kilo 200 gram esrar bulunan zanlı, gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa