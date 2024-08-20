Kuşadası'nda Uyuşturucu Kullanımı Tespit Edilen 7 Kişi Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan M.D.E., B.Ö., İ.A.Y., E.Ö., M.B.Y., Y.O. ve M.A. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerle ile birlikte bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN