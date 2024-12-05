Kuşadası'nda Uyuşturucu İmal Eden Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evinde kurduğu düzenekle uyuşturucu madde imal eden şahıs jandarma ekipleri tarafından düzenlenen baskında yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde satışı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında takibe alınan M.E.K. isimli şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Evinde kurduğu düzenekle uyuşturucu madde imal eden M.E.K. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 12 adet satışa hazır olarak paketlenmiş 110 gram skunk, 83 kök sera şeklinde skunk bitkisi, 5 gr kokain maddesi, 2 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütme aleti, 13 bin 500 TL ve 200 Euro suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 1 adet iklimlendirme çadırı, 7 adet uyuşturucu imalinde kullanılan cihaz, 11 litre sıvı gübre, 23 metre havalandırma hortumu, 120 adet ölçek çubuğu ele geçirildi. Şüpheli M.E.K. de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - AYDIN