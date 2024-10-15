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Kuşadası'nda Uyuşturucu ile Mücadele Etkinliği

Kuşadası'nda Uyuşturucu ile Mücadele Etkinliği
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Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele amacıyla düzenlediği etkinlikte, 15.000 vatandaşa ulaşarak bilinçlendirme çalışmaları yaptı. 'UYUMA' ve 'NARVAS' uygulamaları tanıtıldı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, toplumda uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmek amacıyla önemli bir etkinlik düzenledi. Kuşadası Sokak Festivali'nde gerçekleştirilen "Narko Nokta" faaliyetiyle, toplumun her kesimine ulaşılmaya çalışıldı.

Narkotik ekipleri, festival süresince yaklaşık 15.000 vatandaşa doğrudan temas ederek, uyuşturucu madde bağımlılığı ve zararları konusunda bilgilendirmede bulundu. Etkinlikte, uyuşturucuyla mücadele kapsamında önemli bir adım olarak tanıtılan UYUMA ve NARVAS uygulamaları hakkında da ayrıntılı bilgi verildi. Vatandaşlara dağıtılan broşürler ve yapılan birebir bilgilendirmeler sayesinde, toplumsal farkındalık ve bilinçlenmenin artırılması hedeflendi.

UYUMA uygulaması, vatandaşların uyuşturucu kullanımını veya satışını hızlı bir şekilde yetkililere bildirmesine imkan tanıyan bir cep telefonu uygulaması olarak tanıtıldı. Bu sayede, bireylerin uyuşturucuyla mücadelede aktif bir rol alması amaçlanıyor. NARVAS ise Narkotik Arama ve Veri Analiz Sistemi adıyla bilinen ve uyuşturucu madde suçlarına yönelik veri toplama, analiz etme ve suçla mücadeleyi daha etkin hale getirme amacı taşıyan bir sistem olarak halka tanıtıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, özellikle gençler ve ailelerle birebir görüşmeler yaparak uyuşturucu madde kullanımı konusunda bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Broşürler, vatandaşların uyuşturucuyla mücadele konusunda nasıl bir yol izleyebileceğini ve uygulamalar sayesinde hangi adımları atabileceklerini detaylı bir şekilde anlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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