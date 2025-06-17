Kuşadası'nda Traktör Devrildi, 66 Yaşındaki Bahri Sürücü Hayatını Kaybetti

Kuşadası'nda Traktör Devrildi, 66 Yaşındaki Bahri Sürücü Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motoru çalışmayan traktörüyle yokuş aşağı inen 66 yaşındaki Bahri Sürücü, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yokuş aşağı inerken devrilen traktörün altında kalan Bahri Sürücü (66), hayatını kaybetti.

Kaza Değirmendere Mahallesi 828 Sokak'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahri Sürücü motoru çalışmayan traktörüyle yokuş aşağı indiği sırada, engebeli arazide direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Sürücü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Sürücü'nün cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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