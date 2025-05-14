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Kuşadası'nda Trafik Kazası: Sürücü Fenalaştı, 3 Araç Karıştı

Kuşadası'nda Trafik Kazası: Sürücü Fenalaştı, 3 Araç Karıştı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde direksiyon başında fenalaşan sürücünün ters şeride girmesi sonucu 3 aracın karıştığı trafik kazasında, sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde fenalaşarak ters şeride giren ve gelen araçlara çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kuşadası ilçesi Bayraklıdede Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer E. (57) yönetimindeki 09 AKJ 702 plakalı otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken direksiyon başında fenalaşarak ters şeride girdi. O esnada karşı yönden gelen bir kamyonete ardından iki otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 aracın karıştığı trafik kazasında, fenalaşan sürücü, sağlık ekipleri tarafından otomobilinden çıkarılarak, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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