Kuşadası'nda torbacı operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuşadası'nda torbacı operasyonu: 1 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Kuşadası'nda torbacı operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda torbacı diye adlandırılan uyuşturucu madde ticareti yapan bir kişinin evine operasyon düzenlendi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda torbacı diye adlandırılan uyuşturucu madde ticareti yapan bir kişinin evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheli adli makamlarca tutuklandı.

Aydın Narkotik ekipleri Türkmen Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Satışa hazır hale getirilmiş 250 küçük poşet halinde esrar maddesi, 130 adet uyuşturucu hap, 30 gram kokain ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Evde oturduğu öğrenilen Mert D., isimli şüpheli yapılan sorgulama sonrası adlieyeye sevk edildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanan Mert D., cezaevine gönderildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title