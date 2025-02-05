Kuşadası'nda Tır Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde keskin virajı alamayan yem yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeninin araçtan çıkarılma çalışmaları devam ediyor.

Kaza, Kuşadası ilçesi Yeniköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası yönüne giden 35 E 4158 plakalı yem yüklü tır, keskin virajda kontrolden çıkıp yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan yaralıları kurtarma çalışması başlattı. Bölgede çalışmalar sürerken, 3 kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen 1 kişinin cansız bedenini araçtan çıkarma çalışmaları sürüyor. - AYDIN