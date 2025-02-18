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Kuşadası'nda Terk Edilen Jet Ski Motoru, Düzensiz Göçmeni Ele Verdi

Kuşadası'nda Terk Edilen Jet Ski Motoru, Düzensiz Göçmeni Ele Verdi
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahil kenarında terk edilen bir jet ski motoru, jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde düzensiz göçmeni yakaladı. M.D.R. isimli göçmen, pansiyonunda tespit edilerek Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahil kenarına terk edilmiş halde jet ski motorunu bıraktığı tespit edilen düzensiz göçmen, jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde kaldığı pansiyonda yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde düzensiz göçle mücadele konusunda yürütülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, devriye esnasında Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'ndeki sahil kenarında terk edilmiş vaziyette bir adet jet ski motoru olduğunu tespit etti. Aydın İl Jandarma Komutanlığı GKİT Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan detaylı araştırma sonucu jet skiyi bırakanın M.D.R. isimli düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Şahsın yakalanması için harekete geçen ekipler, şüpheliyi Kuşadası ilçesinde kaldığı pansiyonda yakaladı. M.D.R., 22 bin 834 TL idari yaptırım uygulanması ve işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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