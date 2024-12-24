Kuşadası'nda Tarihi Eser Kaçakçıları Suçüstü Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ellerindeki Roma dönemine tarihi eserleri satmak isteyen şüpheliler suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik faaliyet gerçekleştirildi. Kuşadası ilçesinde ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak isteyen C.G., Ö.E., B.A. isimli şüpheliler suçüstü yakalandı. Yapılan yakalama sonrası olay ile bağlantılı olan B.S. ve Ö.S. isimli şahıslarında aralarında olduğu 5 şüphelinin ikametlerinde, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 36 adet tarihi eser altın sikke 1 adet kolye, 5 adet cep telefonu ele geçirildi. Müze Müdürlüğünce yapılan ilk inceleme sonucu tarihi eserlerin orijinal ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirildi. Yakalanan 5 şüpheli şahıs hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN