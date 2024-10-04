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Kuşadası'nda Suç İle Mücadele: Çok Sayıda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kuşadası'nda Suç İle Mücadele: Çok Sayıda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü, Eylül ayında gerçekleştirdiği operasyonlarda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ve aranması bulunan şahısları ele geçirerek önemli bir başarı sağladı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Eylül ayı içerisinde yaptığı çalışmalarda çok sayıda suç unsuru ve şahsı ele geçirdi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri tarafından, Eylül ayı içerisinde ilçe genelinde suç ve suçlu ile mücadele kapsamında kararlı ve titiz çalışmalar hız kesmeden devam etti. Bu çalışmalar sonucunda, 8 adet ruhsatsız tabanca ve 133 adet fişek ele geçirildi. 5 ayrı operasyonda toplam 24 gram esrar, 12 gram metamfetamin ve 70 adet yeşil reçeteye tabi uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. 1 şahıs "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem görerek tutuklandı. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 11 şahıs yakalandı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalanarak cezaevine sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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