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Kuşadası'nda sözlü şakalaşma kanlı bitti

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki arkadaş arasındaki sözlü şakalaşma kanlı biterken, arkadaşı tarafından bıçakla bacağından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki arkadaş arasındaki sözlü şakalaşma kanlı biterken, arkadaşı tarafından bıçakla bacağından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, İnönü Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurye olarak çalışan A.Ş., restorana yemeğe gelen arkadaşı K.Ç. ile sözlü şakalaşmaya başladı. Sözlü şakalaşma bir süre sonra hakarete dönünce K.Ç., cebinden çıkardığı sustalı bıçak ile A.Ş.'yi bacağından yaraladı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı A.Ş.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayın ardından panikleyip suç aleti bıçağı kanalizasyona atıp kaçmak isteyen ve vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslime edilen K.Ç. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kuşadası Aydın Güvenlik Şiddet Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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