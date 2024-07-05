Kuşadası'nda Silahlı Saldırı: Bir Kişi Öldü, Bir Kişi Yaralandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Murat N. (46), bir süre önce boşandığı Derya B. (42) ile onun sevgilisi Orhan Murat'a (46) pusu kurup silahlı saldırı düzenledi. Murat hayatını kaybederken, Derya B. ise yara almadan kurtuldu. Olayın ardından kaçan Murat N., polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Toplum Sokak'ta meydana geldi. Peş peşe silah sesi duyup sokağa çıkanlar, bir kişiyi kanlar içinde yerde yatarken görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan Orhan Murat'ın hayati fonksiyonlarının devam ettiğini belirledi. Başı ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Murat, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçedeki bir otelde aşçı olarak çalıştığı belirtilen Murat, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Orhan Murat'ın sevgilisi olduğu ileri sürülen ve saldırıdan yara almadan kurtulan Derya B., sinir krizi geçirdi. Derya B. de aynı hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

TAKİP ETMİŞ

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Derya B.'nin bir süre önce boşandığı eşi Murat N., olduğunu belirledi. Derya B. ile Orhan Murat'ı bir süredir takip ettiği ve pusu kurarak evden çıktıkları sırada saldırıyı gerçekleştirdiği anlaşılan Murat N.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Söke ilçesinde marangozluk yaptığı belirtilen Murat N., olayda kullandığı tabancayla yakalandı.

Murat N.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.