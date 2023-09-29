Kuşadası'nda Silahlı Kavga: İki Kişi Yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Şahsın vurulma anı ve silahlı kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Şahsın vurulma anı ve silahlı kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Camikebir Mahallesi Kaleiçi mevkii Tuna Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.B. ile H.T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T., H.B.'ye silahıyla ateş ederek yaraladı. O esnada başka bir şahıs ta H.T.'ye silahla ateş ederek karşılık verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında H.T.' nin de bıçakla yaralandığı öğrenildi. H.B. ve H.T Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı duyan iki tarafın da yakınları tekrar kavga ettikleri öğrenilirken çok sayıda kişinin polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

"Şahsın vurulma anı cep telefonu kamerasına yansıdı"

Kuşadası'ndaki silahlı kavgada H.B.'nin silahla vurulması ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde silah sesleri duyulurken yerde yatan H.B.'nin kendini korumak için hareket ettiği görülürken, bir başka şahsın ise dükkan içinden H.B.'ye ateş eden H.T.'ye silahla ateş ederek karşılık verdiği görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN