Kuşadası'nda Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili dört kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Kuşadası ilçesi Ege Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup, Tütüncüler Sitesi'nde karşı karşıya geldi. Çıkan kavgada silahla vurulan Uğur Denli ve M.F.Ö. ağır yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Uğur Denli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, M.F.Ö.'nün de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili D.M., M.S.D., F.K. ve E.E. isimli şahıslar gözaltına alınırken, diğer 2 şüpheli U.T. ve M.C.Ö.'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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