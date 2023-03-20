Kuşadası'nda silahla yaralamaya 2 tutuklama

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada tabancayla 2 kişiyi bacağından yaralayan 2 şahıs tutuklandı.

Olay, 19 Mart Pazar günü Karaova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak-verecek meselesi olan M.P., F.T. ile T.E., Ö.P. arasında Davutlar Yolu Caddesi üzerindeki bir şantiyede tartışma çıktı. T.E. ve Ö.P., yanlarında getirdikleri tabanca ile M.P. ve F.T.'ye ateş etti. M.P. ve F.T. bacaklarından yaralanırken, silah sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi'ne kaldırılırken, polis olaydan sonra kaçan T.E. ve Ö.P.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN