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Kuşadası'nda Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 15 Bin Makaron Ele Ge geçirildi

Kuşadası'nda Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 15 Bin Makaron Ele Ge geçirildi
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik düzenledikleri operasyonda 15 bin 130 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirdi. Şüpheli H.E. gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 15 bin 130 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sigara kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma kapsamında Kuşadası ilçesinde H.E. isimli şüpheli şahsın iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramalarda, 15 bin 130 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 6 kilogram tütün, bir miktar tütün, puro ve sigara ile 183 adet de doldurulmaya hazır sigara kutusu ele geçirildi. Şüpheli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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