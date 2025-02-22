İstanbul Barosu'na terör fezlekesi! 12 yıla kadar hapisleri istendi

İstanbul Barosu'na fezleke! Başkan ve yönetimin hapsi isteniyor
İstanbul'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız

İstanbul'da tipi alarmı! Resmen donacağız
Diş hekimini başından vurup annesine video gönderen caninin ilk ifadesi ortaya çıktı

Başından vurup annesine video gönderdi! İlk ifadesi ortaya çıktı
Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti

Son kabine kulisi: Erdoğan görüşüp teşekkür etti

Kuşadası'nda Ruhsatsız Tüfek ve Fi?ek Ele Geçirildi

Kuşadası'nda Ruhsatsız Tüfek ve Fi?ek Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında, şüpheli bir araçta ruhsatsız tüfek ve fişekler bulundu. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı ve şüpheliye para cezası verildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan araçta ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait fişekler ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca Yeniköy Mahallesi'nde uyuşturucu madde kullanıcıları ve satıcılarına yönelik icra edilen Şok Yol Kontrol faaliyetinde S.Y isimli şüphelinin üstünde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramada 1 Adet Ruhsatsız Seri Numarası Kazınmış Av Tüfeği, 3 Adet Şarjör, 1 Adet Tambur Şarjör, 1 Adet Fişek Kuşağı, 43 Adet Fişek ele geçirildi. Şüpheliye, 2521 Sayılı Kanun kapsamında 6 bin 531 TL İdari para cezası uygulanarak adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Zam tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
img

En son istenen oldu! Muhtemel depremin büyüklüğü endişe verici
img

Beklentilerini duyunca şaşıracaksınız! Arda'nın yeni takımı belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar yağışı da durduramadı! 5 gündür arazinin ortasında öylece yanıyor

5 gündür arazinin ortasında yanıyor, harekete geçildi
Olaylı maç Mertens'e pahalıya patladı

Olaylı maç başını yaktı
Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı

19 yaşındaki silahlı saldırgan öğretmeni bu yüzden vurmuş
Trump'tan sürpriz karar! ABD tarihine geçen ismi görevden aldı

Trump, ABD tarihine geçen ismi görevden aldı
Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı

Oval Ofis'teki 145 yıllık tarihi masa "sümük" kurbanı oldu
Diş hekimini başından vurdu, can çekiştiği anları annesine gönderdi

Evladının can çekiştiği anları saniye saniye izledi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.