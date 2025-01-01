Kuşadası'nda Ruhsatsız Tabanca ve Mermiler Ele Geçirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca adli bir olay kapsamında Kuşadası ilçesinde K.A ve H.C. isimli şüphelilerin işyeri ve ikametlerinde adli arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 142 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN