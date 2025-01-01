Kuşadası'nda Ruhsatsız Tabanca ve Mermiler Ele Geçirildi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri, ruhsatsız bir tabanca ve mermiler ele geçirdi. İki şüpheli hakkında adli işlemler devam ediyor.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca adli bir olay kapsamında Kuşadası ilçesinde K.A ve H.C. isimli şüphelilerin işyeri ve ikametlerinde adli arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 142 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa