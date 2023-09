Kuşadası'nda Psikolojik Sorunlu Kadın Bıçakla Yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahilde 2'si kadın 4 kişilik grup ile psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın arasında laf atma meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgada psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın bıçakla yaralandı.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na eğlenmek için Aydın'ın Söke ilçesinden gelen Songül Ş., Aytekin Y., Serkan Y. ve Adile C. sahilde yürüyüş yaptıkları sırada iddiaya göre psikolojik sorunları olan Serap B. (33) tarafından sözlü tacize uğradı. Laf atma nedeniyle Adile C. ile Serap B. arasında çıkan tartışma kısa süre sonra saç saça baş başa kavgaya dönüştü. Gruptaki erkeklerin ayırmaya çalıştığı kavgada Adile C., Serap B.'yi sol bacağı ve kalçasından bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde kalan Serap B. kısa sürede bölgeye gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Serap B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, yaya olarak kaçan Adile C. ise polis ekipleri tarafından Kaleiçi Cephane Sokak'ta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemeleri tamamlanan zanlı, bugün adliyeye sevk edildi. Adile C., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN