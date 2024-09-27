Kuşadası'nda otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen genç, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaza, Davutlar-Güzelçamlı yolunun 2'nci kilometresinde saat 9.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ahmet D. yönetimindeki 16 AUP 107 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 28 yaşındaki Yaşar Efeoğlu'na çarptı. Efeoğlu, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenirken, ihbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri muhtemel bir başka kazaya karşı çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını tek şeride indirdi. Yaşar Efeoğlu'nun cenazesi Kuşadası Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Gözaltına alınan sürücü Ahmet D.'nin jandarma karakolundaki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN