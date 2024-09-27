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Kuşadası'nda Otizmli Genç Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Kuşadası'nda Otizmli Genç Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen otizmli 28 yaşındaki Yaşar Efeoğlu'na otomobil çarparak feci bir kazaya neden oldu. Güvenlik kameraları kazayı kaydetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 28 yaşındaki otizmli genç, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Feci kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Davutlar-Güzelçamlı yolunun 2'nci kilometresinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ahmet D. yönetimindeki 16 AUP 107 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 28 yaşındaki Yaşar Efeoğlu'na çarptı. Efeoğlu, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenirken, ihbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde otizmli olduğu belirtilen gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri muhtemel bir başka kazaya karşı çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını tek şeride indirdi. Yaşar Efeoğlu'nun cenazesi Kuşadası Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; Yaşar Efeoğlu'nun akan trafiğe rağmen yolun karşısına geçmek istediği görülüyor. Bu sırada yoldan geçmekte olan Ahmet D. yönetimindeki 16 AUP 107 plakalı araç hızla Efeoğlu'na çarpıyor.

Gözaltına alınan sürücü Ahmet D.'nin jandarma karakolundaki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Kuşadası trafik Kaza

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