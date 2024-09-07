Kuşadası'nda Orman Yangınları ve Kurallar Hakkında Bilgilendirme

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından orman yangınları ve uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Kuşadası ilçesinde turizm sezonu nedeniyle artan nüfus yoğunluğu dikkate alınarak bölgedeki umuma açık alanlardaki vatandaşlar uyarılarak kamp alanları dışında kamp yapmanın, mangal yakmanın ve "31 Ekim 2024 tarihine kadar ormanlık alanlara girişin yasak" olduğu bilgisi verildi. Yasak olmayan alanlarda ise "sigara izmaritleri" ve "Cam atıklar" gibi yangına sebebiyet verebilecek etkenlere karşı "Her Şey Elimizde" mottosuyla "Ormanlık Alanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar" broşürleri, çocuklara ise jandarma boyama kitabı hediye edildi. - AYDIN