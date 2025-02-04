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Kuşadası'nda Motosikletli Şüphelilere Kurusıkı Tabanca ile Havaya Ateş Açma Suçundan Operasyon

Kuşadası'nda Motosikletli Şüphelilere Kurusıkı Tabanca ile Havaya Ateş Açma Suçundan Operasyon
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletle havaya ateş açan iki şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olay sonrası ciddi bir suçun önüne geçildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletle gelerek kurusıkı tabanca ile havaya ateş açan şüpheliler jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kirazlıyayla Mahallesi'nde motosiklet üzerinden silah ile kimliği belirsiz şahısların ateş ederek uzaklaştıkları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi. Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bölgeye sevk edilen devriye ekibi tarafından yapılan araştırma sonucu motosiklet ile havaya ateş edenlerin Y.N.D. ve B.T. isimli şüphelilerin olduğu tespit edilerek motosiklet ile yakalandı. Motosikletin koltuk sele kısmında 2 adet kurusıkı tabanca (Ses ve Gaz), şarjörleri ve 31 adet tabanca fişeği ele geçirilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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