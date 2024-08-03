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Kuşadası'nda motosiklet kazasında yaralanan şahıs hayatını kaybetti

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçtiğimiz yıl Eylül ayında meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan ve tedavisi evde süren şahıs hayatını kaybetti. Kazada bir kişi öldü, bir kişi ise ağır yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçtiğimiz yıl Eylül ayında meydana gelen motosiklet kazasından yaralı olarak kurtulan ve tedavisi evde süren şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, 15 Eylül 2023 Cuma günü Söke-Kuşadası karayolu Davutlar Kavşağı mevkiinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolu üzerinde ilerleyen 09 AIR 547 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrilerek bariyerlere çarptı. Motosiklet üzerinde bulunan iki kişi yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İbrahim Bozkurt'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan 19 yaşındaki Muhammet Alparslan ağır yaralı olarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden taburcu edilen ve tedavisi evde sağlanan özel imkanlarla süren Alparslan kazadan aylar sonra tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Alparslan'ın ölüm haberi ailesi ve yakınları başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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