Üye Girişi
Haberler

Kuşadası'nda Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kuşadası'nda Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir motosiklet, virajı alamayarak bariyerleri aşıp otluk alana düştü. Sürücü Tansu Kuyucu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde virajı alamayınca bariyerleri aşıp otluk alana düşen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hülya Koçyiğit Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Tansu Kuyucu idaresindeki 09 AIV 476 plakalı motosiklet, viraja geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Bariyerleri aşan motosiklet yol kenarındaki otluk alana düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kuyucu, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kuyucu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Motosiklet Kuşadası 3-sayfa Yaşam Kaza

Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu

Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu

 Acılı baba hastane kapısında isyan etti: Bebeğim burada vefat etti

Acılı baba hastane kapısında isyan etti: Bebeğim burada vefat etti

 İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi

İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia
Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti

Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alex de Souza istifa mı edecek? Antalya teknik direktörü Alex istifa mı ediyor? ICARDI GOLLERİ İZLE | Icardi kaç gol attı? Antalyaspor- Galatasaray maçı Icardi golleri izleme linki var mı? OSIMHEN GOL İZLE! Antalyaspor- Galatasaray maçı Osimhen röveşata golü izleme linki var mı? Antalyaspor- Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Galatasaray maç özeti! TRT1 20 EKİM YAYIN AKIŞI | TRT 1 kesintisiz izleme linki var mı? TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? 20 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 20 EKİM Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında, nereli? Trabzonspor- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Başakşehir maç özeti! Celta Vigo- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden yok? Celta Vigo- Real Madrid maçı ne zaman? Celta Vigo- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.