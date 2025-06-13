Kuşadası'nda Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Kuşadası'nda Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet, park halindeki araçlara çarparak sürücüsünün ağır yaralanmasına neden oldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin park halindeki araçlara çarptığı kazada sürücü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 09 BB 190 plakalı motosiklet, sürücüsünün dönüş esnasında hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki motosiklet ve araca çaptı. Çarpmanın etkisi ile motosikletten düşerek başını beton zemine çarpan sürücü ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, görüntülerde dönüş yapan motosiklet sürücüsünün park halindeki araç ve motosiklete çarparak düşmesi yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İran karşı saldırıya geçti! İsrail'e yüzlerce füze fırlatıldı

İran harekete geçti! Yüzlerce füze fırlatıldı
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'da nükleer kirlilik var

İran'da nükleer tehlike! Atom Enerjisi Ajansı'ndan açıklama geldi
İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü

İran'dan İsrail'e ağır darbe! 2 savaş uçağı düşürüldü
Galatasaray'da Sacha Boey'dan müjde var! Transferde olumlu gelişme

Bayern Münih'ten Galatasaray taraftarını sevinçten uyutmayacak haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu

İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı

İsrail, İran'ı vurmak için kullanıyordu! 3 ülke hava sahasını kapattı
Alisson Becker'den Galatasaray'a cevap

Türkiye'ye mi geliyor? Alisson Becker'den Galatasaray'a cevap
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım

Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
İlk kez Dünya Kupası'na katılacaklar! Cumhurbaşkanı'ndan tüm futbolculara araba hediyesi

İlk kez Dünya Kupası'na katılınca tüm futbolculara araba hediye edildi
Süper Lig devleriyle anılıyordu! Kocaelispor, yıldız golcüyü transfer etti

Süper Lig devlerinin alamadığı yıldız golcü Kocaelispor'da
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.