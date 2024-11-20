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Kuşadası'nda motosiklet kazası: Bir yaralı

Kuşadası'nda motosiklet kazası: Bir yaralı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kamyonetin sıkıştırması sonucu devrilen motosikletten bir sürücü yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre kamyonetin sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, Süleyman Demirel bulvarı üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 K 3063 plakalı motosikleti ile seyir halinde ilerleyen M.Y., iddiaya göre kamyonetin sıkıştırması sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayarak düşen M.Y., metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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