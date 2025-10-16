Kuşadası'nda Motosiklet Kazası: Bir Kadın Ağır Yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletin çarptığı kadın ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kuşadası Turgut Özal Bulvarı Tütüncüler Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Adile S., Fadime T. yönetimindeki motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Sarı'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Adile S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin kadına çarpması ve kadının yola savrulması yer alıyor. - AYDIN