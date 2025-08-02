Kuşadası'nda Motosiklet Kazası: 14 Yaşındaki Kız Kardeş Ağır Yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde abla ve kız kardeşi, babalarından gizlice aldıkları motosiklet ile kaza yaparken, kazada 14 yaşındaki kız kardeş ağır yaralandı.

Kaza, Kuşadası ilçesi Yüksel Yalova Caddesi üzerinde gece 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre abla Y.T. ile kız kardeşi C.T., babalarından habersiz aldıkları motosikletle gezintiye çıktı. Y.T. idaresindeki motosikletin henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyeti kayboldu ve yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kızlar yola savruldu. Kazada abla Y.T. hafif şekilde yaralanırken, yolcu konumunda bulunan 14 yaşındaki kız kardeşi C.T. başından aldığı darbe sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan C.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN