Kuşadası'nda Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu 21 yaşındaki yolcu hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletin refüje çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı'nda, Muhammed Hasan D. (20) yönetimindeki 09 AKA 850 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak savruldu ve refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle herhangi bir koruyucu ekipman kullanmadığı belirtilen sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Öklav (21) yola savrularak ağır şekilde yaralandı. Sürücü Muhammed Hasan D., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolcu konumundaki Öklav yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN




