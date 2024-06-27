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Kuşadası'nda Motor Arızası Nedeniyle Sürüklenen Lastik Bottaki 19 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 19 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kuşadası Göçmen Aydın Sahil Güvenlik 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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