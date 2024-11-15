Kuşadası'nda Lastik Bot İçindeki 21 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen (beraberinde 16 çocuk) kurtarıldı. - AYDIN