Kuşadası'nda Kumar Operasyonu: 4 Kişiye Ceza

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 25 bin 700 lira idari para cezası kesildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kumar oynayan ve oynatan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde bir adreste kumar oynandığı tespit edilerek fiziki takibe alınan adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, masa üzerinde bulunan 3 bin 100 TL nakit para ve 104 adet oyun kağıdına el konularak muhafaza altına alındı. Kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye toplam 25 bin 700 TL idari para cezası kesilirken, kumar oynatan S.S. isimli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Devam eden çalışmalar kapsamında, Yavansu Mahallesi'nde bir başka adreste de kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, burada da benzer bir operasyon düzenledi. Adreste masa üzerinde bulunan 500 TL nakit para ve oyun kağıtları muhafaza altına alınırken, kumar oynayan 4 kişiye toplam 25 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynatan E.K. isimli şahıs hakkında da yasal süreç başlatıldı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün kumar oynayan ve oynatanlara yönelik sıkı denetimlerine devam edeceği öğrenildi. - AYDIN