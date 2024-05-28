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Kuşadası'nda kumar operasyonu: 25 bin 700 TL ceza

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan şahsa toplamda 25 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan şahsa toplamda 25 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde kumar oynayan ve oynatan şahıslara yönelik kararlı çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Davutlar Mahallesi'nde bir adreste kumar oynatıldığına dair alınan bilgiler doğrultusunda adrese fiziki takip başlatıldı ve ardından operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında masa etrafında kumar oynayan 4 şahıs tespit edildi. Masa üzerinde bulunan 1200 TL nakit paraya ve 106 adet oyun kağıdına el konuldu. Kumar oynatan A.T. isimli şahıs ile kumar oynayan 4 şahıs gerekli yasal işlemler için Davutlar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Kumar oynayan 4 şahsa toplam 25 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Kuşadası Aydın Güvenlik Ceza Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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