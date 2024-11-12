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Kuşadası'nda Kontrolden Çıkan Otomobil Kafeye Daldı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kuşadası'nda Kontrolden Çıkan Otomobil Kafeye Daldı: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilin kafeye dalması sonucu 85 yaşındaki Fikriye Becerikli hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kafeye daldı. Otomobilin altında kalan yaşlı kadın şahıs ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Hacı Feyzullah Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde 11 Kasım Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.İ. (84) idaresindeki 09 K 9541 plakalı otomobil geri manevra yaptığı sırada sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, süratle müşterilere de çarparak kafeye daldı. Büyük paniğin yaşandığı olayda otomobil sürücüsü İ.İ. ve kafede bulunan Fikriye Becerikli (85), Y.Y. (23) ile C.S. (58) olmak üzere 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan otomobilin altında kalarak ağır yaralanan Fikriye Becerikli doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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