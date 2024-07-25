Kuşadası'nda Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıslar Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahıslar kıskıvrak yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede suç ve suçlulara karşı etkin ve kararlı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, gerçekleştirilen son operasyonlarda; hırsızlık ve görevi Yaptırmamak için direnme suçlarından aranan ve hakkında 10 yıl 5 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.S. isimli şahıs Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan ısrarlı takip sonucunda sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Devam eden çalışmalarda, Karaova Mahallesi'nde de bir evde hırsızlık yapan ve gündüzleyin bina içinde hırsızlık ve bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçlarından aranan, hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. isimli şahıs Karaova Mahallesi'nde cadde üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN