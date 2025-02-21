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Kuşadası'nda Kayıp Yürüyüşçüler Jandarma Tarafından Bulundu

Kuşadası'nda Kayıp Yürüyüşçüler Jandarma Tarafından Bulundu
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Aydın Kuşadası ilçesinde Milli Park'ta yürüyüş yaparken kaybolan iki şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla sağ salim bulundu. İhbar üzerine yapılan arama sonucu, kaybolan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aydın Kuşadası ilçesinde Milli Park sınırları içerisinde yürüyüş yaparken kaybolan iki şahıs jandarma ekiplerinin çalışması ile bulundu.

Kuşadası Güzelçamlı Jandarma Karakol Komutanlığı'na 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından Milli Parklar içerisinde yürüyüş yapan 2 şahsın yönlerini kaybettikleri ve kayıp olduğu ihbar edildi. Yapılan ihbar sonrasında Güzelçamlı Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından kayıp olan 2 vatandaşla iletişime geçilerek yerleri tespit edildi. Kayıp olan vatandaşların Başçeşme mevkiinden tırmandıkları ve bir süre sonra kayboldukları tespit edilirken, yapılan arama sonucu Akdere mevkiinde şahıslara ulaşıldı. Kaybolan iki şahsın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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