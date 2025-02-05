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Kuşadası'nda Kayıp Şahıs Uçurumda Ölü Bulundu

Kuşadası'nda Kayıp Şahıs Uçurumda Ölü Bulundu
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 gündür kayıp olan Cüneyt Duman, traktörüyle birlikte uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Jandarma ve sağlık ekipleri, Duman'ın cansız bedenini buldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan bir kişi uçurumda ölü bulundu. Şahsın traktörüyle birlikte uçurumdan düşerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Edinilen bilgiye göre, Kirazlı Mahallesi'nde yaşayan Cüneyt Duman'dan (37) bir süredir haber alamayan yakınları, pazartesi günü durumu jandarmaya bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine jandarma ekipleri Duman'ın bulunması için çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken saat 16.00 sıralarında Kirazlı Mahallesi Belen mevkiinden araçlarıyla geçenler uçuruma yuvarlanmış bir traktör gördü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, polis ve Acil Sağlık ekipleri, uçurumda Duman'ın cansız bedenini buldu. Traktörüyle birlikte uçurumdan düşerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen Duman'ın cansız bedeni uçurumdan çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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