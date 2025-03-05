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Kuşadası'nda Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kuşadası'nda Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakkında 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakkında 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri görev ve sorumluluk bölgesinde vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından 'kasten öldürme' suçlarından aranan ve hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S. isimli şüpheli Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.S. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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