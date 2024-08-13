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Kuşadası'nda Kargo Yoluyla Uyuşturucu Sevkiyatı Engellendi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kargo yolu ile uyuşturucu sevkiyatı narkotik ekiplerine takılırken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kargo yolu ile uyuşturucu sevkiyatı narkotik ekiplerine takılırken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri etkin ve kararlı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, kargo yolu ile ilçeye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde aldıkları istihbaratı değerlendiren ekipler operasyon için düğmeye bastı. Narkotik dedektör köpeği Arthur'un kargo paketlerinden birine tepki vermesi üzerine yapılan aramada, poşet çay kutusu içerisinde 40 gram esrar maddesi ele geçirildi. Paket alıcısı olan H.D. isimli şahıs, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Narkotik Kuşadası 3-sayfa Narkotik Suçlar Güvenlik Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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