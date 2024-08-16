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Kuşadası'nda Kargo Yoluyla Uyuşturucu Sevkiyatı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kargo yolu ile uyuşturucu sevkiyatı narkotik ekiplerine takılırken, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kargo yolu ile uyuşturucu sevkiyatı narkotik ekiplerine takılırken, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri etkin ve kararlı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, kargo yolu ile ilçeye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde aldıkları istihbaratı değerlendiren ekipler, şüphelilerin kargo ile uyuşturucu nakli gerçekleştirdiği yeni bir yöntem deşifre etti. Son zamanlarda yapılan operasyonlara ek olarak, şüpheli kargolara yönelik Narkotik Köpeği Arthur ile yapılan aramalarda, narkotik köpeği bir pakete tepki verdi. Yapılan incelemelerde, kargo paketinde 14.70 gram esrar ve 4.70 gram kokain ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulurken, K.Ş. ve A.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Narkotik Kuşadası 3-sayfa Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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