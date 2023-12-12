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Kuşadası'nda kamyonet parkı nedeniyle çıkan kavgada baba yaralandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yol kenarına park ettikleri kamyonet nedeniyle firmayı şikayet eden otel işletmecisi baba ve oğul ile nakliyeciler arasında kavga çıktı. Kavgada oğlunu elindeki bastonla savurarak kurtarmak isteyen 70 yaşındaki baba, aldığı darbeler sonucu yaralandı. Kavga anı kameraya yansıdı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yol kenarına park ettikleri kamyonet nedeniyle firmayı şikayet eden otel işletmecisi baba ve oğul ile nakliyeciler arasında kavga çıktı. Kavgada oğlunu elindeki bastonla savurarak kurtarmak isteyen 70 yaşındaki baba, aldığı darbeler sonucu yaralandı. Kavga anı kameraya yansıdı.

Olay, saat 09.00 sıralarında İkiçeşmelik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yasak olmasına rağmen bir nakliye firmasına ait kamyon, farklı tarihlerde çalışanlar tarafından Aydın Bulvarı üzerindeki çeşitli noktalarda park halinde bırakıldı. Bunun üzerine bölgede otel işletmeciliği yapan baba Hacı U. (70) ile oğlu Hasan U. (28), firma hakkında şikayette bulundu. Şikayet edildiklerini öğrenen çalışanlar, bugün sabah 09.00 sıralarında otelin önüne gelerek bastonuyla yürüyebilen Hacı U. ile tartışmaya başladı.

Bu sırada otelin önüne arabayla Hasan U.'nun gelmesi üzerine nakliye firması çalışanları bir anda genç adamın çevresini sararak yumruklamaya başladı. Çalışanlar ile Hasan U. arasında çıkan kavgayı gören baba ise elindeki bastonunu savurarak oğlunu kurtarmak istedi. Yaşanan arbedede karnına ve göğsüne aldığı darbeler sonucu yere düşerek yaralanan baba, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan E.K. ise ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Darp raporu alan baba ve oğul, savcılığa giderek nakliye firması çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan kavga anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

"Peşlerini bırakmayacağım"

Nakliye firması çalışanlarının ceza alması için her türlü hukuki hakkını kullanacağını belirten Hacı U., "Yasa gereği zorunlu haller dışında Aydın Bulvarı'na park etmek yasak. Ancak kimse kurallara uymuyor" dedi.

Hasan U. ise, "Böyle bir olay başımıza geldiği için çok üzgünüm. Göğsümde ve vücudumun çeşitli yerlerinde morluklar var" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kuşadası kavga Aydın Güvenlik Hukuk 3. Sayfa Spor Güncel Haberler

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