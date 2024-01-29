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Kuşadası'nda Zihinsel Engelli Şahıs Kaldırımda Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaldırımda yere yığılan zihinsel engelli şahıs hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaldırımda yere yığılan zihinsel engelli şahıs hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi Hüseyin Can Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede yerde yatan kişinin zihinsel engelli Mustafa Yalnız (62) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen Yalnız'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kuşadası Aydın 3.Sayfa Haberler

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