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Kuşadası'nda kaçan hükümlü tekrar yakalandı

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Kuşadası'nda 4 Temmuz'da tutuklu bulunduğu Söke cezaevinden kaçan B.A. isimli hükümlü, yakalanarak tekrar cezaevine gönderildi. B.A.'nın kaçmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kuşadası'nda 4 Temmuz'da tutuklu bulunduğu Söke cezaevinden kaçan 1967 doğumlu B.A. yakalanarak tekrar cezaevine gönderildi.

Hükümlü veya tutuklunun kaçması ve kamu malına zarar verme suçlarından toplam 12 yıl 6 ay hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A tutuklu bulunduğu cezaevinden 4 Temmuz 2024 tarihinde kaçmıştı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi Avcı Sokak'ta gerçekleştirilen operasyonda B.A.'nın yakalandığı bildirildi.

Kaçan hükümlünün yakalanmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kuşadası Söke Güvenlik Cezaevi Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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